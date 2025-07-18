Суд передал АРМА активы более чем на $35 миллионов, связанные с экс-нардепом Макеенко

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежных средств и ценных бумаг на сумму более 1,5 млрд грн (более 35 миллионов долларов США).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора.

Эти активы хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы в рамках уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщает Государственное бюро расследований, владельцем активов является бывший народный депутат нескольких созывов, по данным СМИ - Владимир Макеенко, который в прошлом возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию и был заместителем председателя фракции Партии регионов. Следствие установило, что он на протяжении многих лет вел скрытый бизнес за границей через оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, Кипре и Британских Виргинских островах.

Эти компании ежегодно приносили Макеенко существенный доход, однако, согласно материалам следствия, он не декларировал и не платил налогов в бюджет Украины. В связи с этим соответствующие активы были арестованы как имеющие признаки незаконного происхождения.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора при оперативном сопровождении СБУ и в рамках уголовного производства, которое ведет ДБР.

В 2019 году ДБР уже проводило обыски в доме Макеенко. Тогда бюро заявляло, что расследует возможное уклонение от уплаты налогов именно при продаже экспосадовцу упомянутого телеканала.

Почти пять лет спустя, 9 августа 2024 года, ДБР при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины снова провело обыски по местам проживания и работы Макеенко, а также в помещениях руководителей подконтрольных ему компаний (в том числе оффшорных).