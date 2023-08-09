Правоохранители проводят обыски у бывшего нардепа по делу об отмывании более 500 млн грн (ФОТО)

Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины I, III – VII созывов, экс-заместителя председателя фракции запрещенной “Партии регионов”. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 63 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители проверяют причастность экс-нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн.

В этой связи следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

"По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов", - отметили в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)),

"Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

СБУ не называют имя народного избранника, но, как сообщили Delo.ua источники в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Макеенко.

Он бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов", а в начале 2014 года непродолжительное время возглавлял Киевскую горадминистрацию.

Макеенко владел телеканалом "Прямой", который он продал Петру Порошенко.

Заметим, накануне стражи порядка разоблачили действующего народного депутата Украины от партии "Слуга народа" на масштабной коррупции. За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.