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Суд передав АРМА активи на понад $35 мільйонів, пов’язані з екснардепом Макеєнком

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Суд передав АРМА активи на понад $35 мільйонів

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів і цінних паперів на суму понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.

Ці активи зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були арештовані в межах кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, за даними ЗМІ — Володимир Макеєнко, який у минулому очолював Київську міську державну адміністрацію та був заступником голови фракції Партії регіонів. Слідство встановило, що він протягом багатьох років вів прихований бізнес за кордоном через офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Ці компанії щороку приносили Макеєнку суттєвий дохід, однак, згідно з матеріалами слідства, він не декларував його та не сплачував податків до бюджету України. У зв’язку з цим відповідні активи були арештовані як такі, що мають ознаки незаконного походження.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора за оперативного супроводу СБУ та в межах кримінального провадження, яке веде ДБР. Правоохоронці вживають заходів для повного з’ясування всіх обставин і відшкодування збитків, завданих державі.

В 2019 році ДБР вже проводило обшуки у помешканні Макеєнка. Тоді бюро заявляло, що розслідує можливе ухилення від сплати податків саме під час продажу експосадовцю згаданого телеканалу.

Майже п'ять років потому, 9 серпня 2024 року, ДБР за оперативного супроводу Служби безпеки України знову провело обшуки за місцями проживання та роботи Макеєнка, а також у помешканнях керівників підконтрольних йому компаній (у тому числі офшорних).

Автор:
Тетяна Гойденко