Привласнення військового майна: АРМА отримало 100 млн грн у справі про розтрату в обороні

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняло в управління близько 100 мільйонів гривень готівкою, вилучених у межах кримінального провадження щодо розтрати військового майна під час воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА передано 100 млн грн

АРМА взяло в управління грошові кошти, вилучені у межах справи про розтрату військового майна під час воєнного стану. Рішення ухвалено відповідно до постанови Личаківського суду Львова.

Йдеться про:

2,73 млн грн;

1, 82 млн дол;

425, 86 тис євро.

Кошти були вилучені під час обшуків у фігурантів справи. Передача активів в управління АРМА відбулася на підставі клопотання слідчого ДБР у Львові та за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Як зазначають в агентстві, вилучені суми вже зараховані на рахунки АРМА й використовуються через фінансові інструменти для підтримки економіки України.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.