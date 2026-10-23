Shell та Exxon виставили на продаж хімічний бізнес у Британії за $8 млрд

Британська корпорація Shell та американська ExxonMobil розглядають можливість продажу свого спільного хімічного підприємства Infineum зі штаб-квартирою у Великій Британії. Попередня оцінка бізнесу становить близько 8 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Компанії володіють підприємством порівну, 50 на 50. Щоб організувати продаж, вони вже найняли консультантів із банку Bank of America. За даними джерел, процес лише розпочався, а покупцями можуть стати великі інвестиційні фонди. Проте остаточних угод поки немає.

Infineum заснували у 1999 році, а її головний офіс розташований у графстві Оксфордшир. Компанія заробляє від 700 до 800 мільйонів доларів чистого операційного прибутку на рік (EBITDA). Вона є одним із найбільших виробників спеціальних добавок і присадок для палива й мастил, постачаючи їх у 90 країн.

За інформацією компанії, її продукцію використовують у кожному третьому автомобілі у світі та в 70% електрокарів.

Чому компанії продають актив

Світовий ринок мастильних матеріалів зараз змінюється. Через перехід на електромобілі водіям потрібно менше моторної оливи, хоча попит на машини-гібриди частково втримує ринок.

Водночас у світі почали виробляти забагато базових олив, тому ціни на них можуть падати. Торік схожу велику угоду провела компанія BP, яка продала свій бренд олив Castrol американському фонду Stonepeak за 10 мільярдів доларів.

Для Shell цей продаж — частина великого плану з виходу з хімічного бізнесу. Компанія також планує продати інші свої хімічні активи у США та Європі. Ще навесні минулого року в Shell прямо заявили, що цей напрямок більше не є для них рідним, тому вони хочуть позбутися його до 2030 року.

Замість цього Shell повертається до головного — видобутку нафти й газу. Цьогоріч вона купила канадську видобувну компанію ARC Resources за рекордні $16,4 млрд.

Сама ж Infineum готується до майбутнього: два роки тому вона створила окремий відділ для батарей і тепер випускає спеціальні технічні рідини саме для електромобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток Shell сягнув $9,8 млрд, коли британська нафтогазова компанія показала другий за величиною квартальний заробіток у своїй історії після рекорду 2022 року.