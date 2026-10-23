Shell и Exxon выставили на продажу химический бизнес в Британии за $8 млрд

Британская корпорация Shell и американская ExxonMobil рассматривают возможность продажи своего совместного химического предприятия Infineum со штаб-квартирой в Великобритании. Предварительная оценка бизнеса составляет около 8 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Компании владеют предприятием поровну, 50 на 50. Чтобы организовать продажу, они уже наняли консультантов из банка Bank of America. По данным источников, процесс только начался, а покупателями могут стать крупные инвестиционные фонды. Однако окончательных сделок пока нет.

Infineum была основана в 1999 году, а ее головной офис расположен в графстве Оксфордшир. Компания зарабатывает от 700 до 800 миллионов долларов чистой операционной прибыли в год (EBITDA). Она является одним из крупнейших производителей специальных добавок и присадок для топлива и смазочных масел, поставляя их в 90 стран.

По информации компании, ее продукцию используют в каждом третьем автомобиле в мире и в 70% электрокаров.

Почему компании продают актив

Мировой рынок смазочных материалов сейчас меняется. Из-за перехода на электромобили водителям требуется меньше моторного масла, хотя спрос на машины-гибриды частично удерживает рынок.

В то же время в мире начали производить много базовых масел, поэтому цены на них могут падать. В прошлом году похожее крупное соглашение провела компания BP, которая продала свой бренд маслин Castrol американскому фонду Stonepeak за 10 миллиардов долларов.

Для Shell эта продажа – часть крупного плана по выходу из химического бизнеса. Компания также намерена продать другие свои химические активы в США и Европе. Еще весной прошлого года в Shell прямо заявили, что это направление больше не является для них родным, поэтому они хотят избавиться от него до 2030 года.

Вместо этого Shell возвращается к главному – добыче нефти и газа. В этом году она купила канадскую добывающую компанию ARC Resources за рекордные $16,4 млрд.

Сама же Infineum готовится к будущему: два года назад она создала отдельный батарейный отдел и теперь выпускает специальные технические жидкости именно для электромобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль Shell достигла $9,8 млрд, когда британская нефтегазовая компания показала второй по величине квартальный заработок в своей истории после рекорда 2022 года.