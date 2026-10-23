Міжнародна фінансова група допоможе Україні продати "Укргазбанк" і "Сенс Банк"

Міністерство фінансів, Укргазбанк та Сенс Банк підписали договори з N. M. Rothschild & Sons Limited про підготовку державних пакетів акцій двох банків до продажу. Радник проведе оцінку банків, допоможе визначити стартову ціну та шукатиме потенційних інвесторів на міжнародному ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Rothschild & Co обрали за результатами конкурсного відбору. Компанія працюватиме у консорціумі з українською інвестиційно-банківською компанією FinPoint.

Фінансовий радник має скоординувати комплексний аналіз діяльності обох банків, зокрема due diligence, результати якого використають для визначення стартової ціни продажу.

Також Rothschild підготує інформацію про банки для потенційних покупців, представить їх міжнародним інвесторам та сприятиме організації конкурсу з продажу державних пакетів акцій.

У Мінфіні наголошують, що підписання договорів із Rothschild є лише одним із етапів підготовки до приватизації та не означає зміни власників.

Укргазбанк і Сенс Банк залишаються державними та продовжують працювати у звичайному режимі, зокрема виконувати зобов'язання перед вкладниками.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що держава прагне провести конкурентний продаж банків, залучити стратегічних інвесторів і скоротити свою частку у банківському секторі.

Про Rothschild & Co

А щодо Rothschild & Co: це одна з великих міжнародних незалежних фінансових груп, яка працює понад 200 років. Її основні напрями — фінансовий консалтинг, супровід злиттів і поглинань (M&A), залучення фінансування, реструктуризація, управління активами та капіталом. Окремий напрям — консультування держав щодо приватизації державних компаній і банків. Сама група зазначає, що супроводжує продажі та придбання бізнесів, приватизації, IPO та інші великі угоди; за останні десять років її Global Advisory працював більш ніж над 4,3 тис. M&A-угод.

Нагадаємо, підготовка до приватизації Сенс Банку та Укргазбанку розпочалася ще у жовтні 2025 року.

У березні 2026 року Мінфін оголосив конкурс із відбору радника, а згодом уряд створив спеціальну комісію з продажу державних пакетів акцій.

Раніше повідомлялося, що уряд створив комісію з продажу Сенс Банку та Укргазбанку. Вона, зокрема, визначатиме умови конкурсу, допуск інвесторів і погоджуватиме стартову ціну з урахуванням рекомендацій фінансового радника. Сам продаж має пройти у три етапи: підготовка пакетів акцій, проведення конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.