Колишній заступник міністра фінансів очолить державний банк: що про нього відомо

Наглядова рада державного Укргазбанку обрала на п'ять років головою правління Артема Шевальова, який з 2011 року є членом Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку, в 2015-2016 роках був заступником міністра фінансів, а з кінця 2016 року є також членом наглядової ради ПриватБанку.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Укргазбанку.

Зазначається, що відповідне рішення прийняла наглядова рада фінустанови 2 жовтня.

Укргазбанк оголошує про зміни в керівництві

Родіон Морозов, який виконував обов’язки голови правління та є членом правління, залишить Укргазбанк, щоб зосередитися на нових професійних можливостях.

Шевальов приступить до виконання обов’язків після погодження Національним банком України.

Для забезпечення безперервності управління Володимир Пономарьов, перший заступник голови правління та фінансовий директор (CFO), виконує обов'язки голови правління Укргазбанку з 3 жовтня 2026 року до вступу Артема Шевальова на посаду.

Що відомо про Шевальова

Артем Шевальов має значний досвід у сфері державних фінансів, міжнародного банкінгу та корпоративного управління. Нині він є заступником директором у Раді директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України та має значний досвід роботи в наглядових радах різних банків.

"Його досвід реформування банківського сектору та професійні здобутки створюють міцну основу для керівництва банком на наступному етапі стратегічного розвитку та підготовки до приватизації", - йдеться у повідомленні фінустанови.

Там додали, що банк і надалі зосереджується на збереженні сильних фінансових результатів, операційної ефективності та належних стандартів корпоративного управління, а також на підтримці економічного відновлення України.

Про Укргазбанк

Укргазбанк - це системно важливий державний банк України, заснований у 1993 році, в якому понад 94% акцій належить державі в особі Міністерства фінансів.

Укргазбанк за розміром загальних активів є сьомим банком в Україні: за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року вони становили 236,69 млрд грн.

За час війни частка держави в банківському секторі збільшилася до 56% за розміром загальних активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи. Наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, та Мотор Банк.

Укргазбанк разом із Сенс Банком входять до переліку двох з п'яти державних банків, які плануються до приватизації.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року уряд ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Наразі Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу АТ "Сенс Банк" (Sense Bank). Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.