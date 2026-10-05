Бывший замминистра финансов возглавит государственный банк: что о нем известно

Наблюдательный совет государственного Укргазбанка избрал на пять лет председателем правления Артема Шевалева, который с 2011 года является членом Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, в 2015-2016 годах был заместителем министра финансов, а с конца 2016 года является также членом наблюдательного совета ПриватБанка.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка.

Отмечается, что соответствующее решение принял наблюдательный совет финучреждения 2 октября.

Укргазбанк объявляет об изменениях в руководстве

Родион Морозов, исполнявший обязанности председателя правления и член правления, оставит Укргазбанк, чтобы сосредоточиться на новых профессиональных возможностях.

Шевалев приступит к исполнению обязанностей после согласования Национальным банком Украины.

Для обеспечения непрерывности управления Владимир Пономарев, первый заместитель председателя правления и финансовый директор (CFO), исполняет обязанности председателя правления Укргазбанка с 3 октября 2026 г. до вступления Артема Шевалева в должность.

Что известно о Шевалеве

Артем Шевалев имеет значительный опыт в сфере государственных финансов, международного банкинга и корпоративного управления. В настоящее время он является заместителем директора в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины и имеет значительный опыт работы в наблюдательных советах разных банков.

"Его опыт реформирования банковского сектора и профессиональные достижения создают прочную основу для руководства банком на следующем этапе стратегического развития и подготовки к приватизации", – говорится в сообщении финучреждения.

Там добавили, что банк и дальше сосредотачивается на сохранении сильных финансовых результатов, операционной эффективности и надлежащих стандартов корпоративного управления, а также на поддержке экономического восстановления Украины.

Об Укргазбанке

Укргазбанк – это системно важный государственный банк Украины, основанный в 1993 году, в котором более 94% акций принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Укргазбанк по размеру общих активов является седьмым банком в Украине: по данным Нацбанка, на 1 августа 2026 года они составили 236,69 млрд. грн.

За время войны доля государства в банковском секторе увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи. Сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор Банк.

Укргазбанк вместе с Сенс Банком входят в список двух из пяти государственных банков, которые планируются к приватизации.

Напомним, в октябре 2025 года правительство приняло решение о начале подготовки к продаже пакетов акций государства в АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк".

Министерство финансов имеет четкую задачу активизировать процесс продажи АО "Сенс Банк" (Sense Bank). Средства от продажи банка пойдут на финансирование нужд сил обороны.