Правительство начало подготовку к продаже акций Sense Bank и Укргазбанка

Кабинет Министров Украины принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов.

Цель шага – уменьшение доли государства в банковском секторе и привлечение средств от приватизации в Государственный бюджет Украины.

Согласно акону Украины " Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков ", продажа будет происходить в три этапа:

подготовка акций к продаже;

проведение конкурса;

заключение договора купли-продажи.

Правительственное распоряжение предусматривает старт первого этапа подготовки пакетов акций Sense Bank и Укргазбанка к продаже.

Минфин отмечает, что сокращение государственной доли в банках - одна из восьми ключевых операционных целей Программы действий Правительства.

14 августа 2025 г. Совет по финансовой стабильности рассмотрел возможные риски этого решения. По итогам обсуждения подтверждено, что продажа акций Сенс Банка и Укргазбанка не угрожает стабильности финансовой системы Украины.

До конца осени 2025 г. Министерство финансов планирует объявить конкурс по отбору советника, который будет сопровождать процесс продажи пакетов акций этих банков.

Напомним, еще в августе глава Национального банка Украины Андрей Пышный отмечал, что государственные Укргазбанк и Sense Bank – первые в очереди на начало процесса приватизации. Также может идти речь о частичной приватизации Сбербанка.

Национализация Sense Bank

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украины" Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания.

Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", впоследствии в Украине сменившего название на Sense Bank . Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. 20 июля Национальный банк Украины решил вывести Sense Bank с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

22 июля 2023 г. Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, по которому государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс Банк ".