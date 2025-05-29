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Доля государства в банковском секторе Украины со временем должна уменьшиться – НБУ

НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Доля собственности государства в капитале банков, работающих в Украине, со временем должна уменьшиться. Это может произойти, в частности, в результате приватизации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью замглавы правления НБУ Сергея Николайчука для издания Forbes.ua.

Почему доля государства в банковском секторе должна уменьшиться

Высокая доля банков с государственным капиталом на банковском рынке Украины ухудшает конкуренцию в секторе. Соответственно, это ухудшает монетарную трансмиссию. В то же время конкуренция за ресурс улучшает трансмиссию, говорит Сергей Николайчук.

Поэтому, уверяет он, Национальный банк Украины институционально разделяет планы правительства и Министерства финансов уменьшить удельный вес госбанков хотя бы до 25%. По его словам, война эти планы отсрочила, но публичная риторика остается неизменной.

"Доля государства в банковском секторе должна уменьшиться как в результате приватизации, так и, возможно, в результате других сценариев. Как, например, участие институциональных или частных инвесторов в капитале госбанков" ,говорит Сергей Николайчук.

Он также напомнил, что в 2024 году был изменен закон о приватизации государственных банков. Это свидетельствует о том, что перспектива приватизации госбанков приобретает реалистичные очертания.

Даже во время войны банковский сектор остается высокодоходным и эффективным, констатирует замглавы правления НБУ.

Напомним, первая замглавы правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова недавно заявила, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в 2025 году невозможна из-за длительного процесса подготовки, однако перспективы их продажи остаются высокими.

Рожкова напомнила, что Президент Украины подписал закон об особенностях приватизации госбанков только в октябре 2024 года, поэтому сейчас необходимо выбрать советника, чтобы процесс начался.

Замглавы НБУ прогнозирует, что процесс приватизации банков будет более длительным, чем в частном секторе, – по меньшей мере девять месяцев - год.

Согласно Меморандуму об экономическом сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина обязуется сокращать долю государства в банковском секторе, которая за время войны увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.

В настоящее время в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор Сич банк.

Но это еще не все. 28 мая Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал для принятия в целом доработанный законопроект №13018-д относительно развития финансовой инклюзии. Закон позволит создать банк на основе государственной "Укрпочты". Это будет восьмой государственный банк в Украине.

Автор:
Руслан Кисляк