Частка держави у банківському секторі України з часом має зменшитись – НБУ

Частка власності держави в капіталі банків, які працюють в Україні, з часом має зменшитись. Це може статися, зокрема, через приватизацію.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв’ю заступника голови правління НБУ Сергія Ніколайчука для видання Forbes.ua.

Чому частк а держави в банківському секторі має зменшитись

Висока частка банків із державним капіталом на банківському ринку України погіршує конкуренцію в секторі. Відповідно, це погіршує монетарну трансмісію. В той же час конкуренція за ресурс покращує трансмісію, говорить Сергій Ніколайчук.

Тому, переконує він, Національний банк України інституційно поділяє плани уряду і Міністерства фінансів зменшити питому вагу держбанків хоча б до 25%. За його словами, війна ці плани відтермінувала, але публічна риторика залишається незмінною.

"Частка держави в банківському секторі має зменшитись як через приватизацію, так і, можливо, через інші варіанти. Як-от участь інституційних або приватних інвесторів в капіталі держбанків", – говорить Сергій Ніколайчук.

Він також нагадав, що в 2024 році було змінено закон про приватизацію державних банків. Це свідчить про те, що перспектива приватизації держбанків набирає реалістичних обрисів.

Навіть під час війни банківський сектор залишається високоприбутковим та ефективним, констатує заступник голови правління НБУ.

Нагадаємо, перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова нещодавно заявила, що приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку в 2025 році неможлива через тривалий процес підготовки, проте перспективи їхнього продажу залишаються високими.

Рожкова нагадала, що Президент України підписав закон про особливості приватизації держбанків тільки в жовтні 2024 року, тому зараз необхідно обрати радника, аби процес розпочався.

Заступниця голови НБУ прогнозує, що процес приватизації банків буде тривалішим, ніж у приватному секторі, – щонайменше дев'ять місяців - рік.

Згідно з Меморандумом про економічне співробітництво з Міжнародним валютним фондом, Україна зобов'язується скорочувати частку держави в банківському секторі, яка за час війни збільшилася до 56% за розміром загальних активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

Наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк та Мотор Січ банк.

Але і це ще не все. 28 травня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав для прийняття в цілому доопрацьований законопроєкт №13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії. Він дасть змогу створити банк на основі державної “Укрпошти”. Це вже буде восьмий державний банк в Україні.