Банк "Укрпошти": Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про фінансову інклюзію

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав для прийняття в цілому доопрацьований законопроєкт №13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії. Він дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

За його словами, головною метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії.

Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Нагадаємо, законопроєкт №13018-д Верховна Рада схвалила у першому читанні 25 березня.

Що в законопроєкті?

Законопроєктом передбачається:

1) запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);

2) визначити на законодавчому рівні терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії", а також наділити НБУ повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;

3) передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

4) для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежити банки фінансової інклюзії у проведенні операцій на ринках капіталу, а також встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику та інше.

На основі конфіскованого PINbank створять банк "Укрпошти"

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.