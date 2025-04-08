Банки попереджають про можливе поширення шахрайства на ринку фінансових послуг: про що мова

Банки б'ють на сполох та закликають не допустит створення умов для поширення шахрайства на ринку банківських послуг у зв’язку з ухваленням законопроєкту №13018-д, який передбачає створення "банку фінансової інклюзії" на базі "Укрпошти" і можливість обслуговування клієнтів поза межами відділень банків.

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Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, законопроєктом №13018-д, який наразі готується до другого читання, передбачається створення нового виду банків – "банків фінансової інклюзії", які працюватимуть у селах та населених пунктах, де немає відділень інших банків, та які матимуть право надавати банківські послуги поза межами відділень.

Южаніна повідомила, що подала поправки до законопроєкту до другого читання, якими пропонує визначити, що банки фінансової інклюзії зобов'язані обслуговувати клієнтів виключно у приміщеннях банку або у приміщеннях їх комерційного агента (наприклад, у приміщеннях поштових відділень).

"Безпека клієнтів банків, зокрема, незахищених верств населення, має бути збережена", - наголосила нардепка.

Її думку поділяє і виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Руслан Гриценко. В інтерв’ю NV Бізнес він підкреслив що "банки вже зараз розуміють, що поза межами відділення банку не існує ефективного способу перевірити, чи дійсно перед вами стоїть уповноважений працівник банку, а легалізація такої форми "обслуговування" буде дуже швидко опанована шахраями, які намагатимуться обдурити найбільш незахищені верстви населення під виглядом приймання на дому від населення коштів за оплату комунальних послуг чи коштів для розміщення на депозит".

Гриценко зауважив, що законопроєкт № 13018-д, який просувається "Укрпоштою", був схвалений парламентом у першому читанні без врахування досвіду банківської спільноти.

"Позиція НАБУ полягає в тому, що дозволити інклюзивні послуги можливо щонайбільше у відділеннях "Укрпошти". Також, ефективним засобом інклюзивного обслуговування повинні стати і вже стають мобільні додатки банків і мобільні пересувні відділення. Тому, створення нового виду банків — "банків фінансової інклюзії" які не обмежені ані визначенням що таке є "інклюзивні послуги" і колом осіб для їх надання, ані місцем надання таких послуг може натворити багато шкоди перш ніж суспільство зрозуміє, що ризиків в ньому більше ніж переваг", - переконаний Гриценко.

Що в законопроєкті?

Законопроєктом №13018-д передбачається:

1) запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);

2) визначити на законодавчому рівні терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії", а також наділити НБУ повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;

3) передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

4) для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежити банки фінансової інклюзії у проведенні операцій на ринках капіталу, а також встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику та інше.

Планується, що "Укрпошта" стане першим в Україні банком фінансової інклюзії. Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.