Банки предупреждают о возможном распространении мошенничества на рынке финансовых услуг: о чем речь

Банки бьют тревогу и призывают не допустить создания условий для распространения мошенничества на рынке банковских услуг в связи с принятием законопроекта №13018-д, предусматривающего создание "банка финансовой инклюзии" на базе "Укрпочты" и возможность обслуживания клиентов вне отделений банков.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, законопроектом №13018-д, который готовится ко второму чтению, предусматривается создание нового вида банков – "банков финансовой инклюзии", которые будут работать в селах и населенных пунктах, где нет отделений других банков, и которые будут иметь право предоставлять банковские услуги за пределами отделений.

Южанина сообщила, что подала поправки к законопроекту ко второму чтению, которым предлагает определить, что банки финансовой инклюзии обязаны обслуживать клиентов исключительно в помещениях банка или в помещениях их коммерческого агента (например, в помещениях почтовых отделений).

"Безопасность клиентов банков, в частности, незащищенных слоев населения должна быть сохранена", — подчеркнула нардепка.

Ее мнение разделяет и исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Руслан Гриценко. В интервью NV Бизнес он подчеркнул, что "банки уже сейчас понимают, что за пределами отделения банка не существует эффективного способа проверить, действительно ли перед вами стоит уполномоченный работник банка, а легализация такой формы "обслуживания" будет очень быстро овладена мошенниками, которые будут пытаться обмануть наиболее незащищенные слои населения для средств приема".

Гриценко отметил, что продвигаемый "Укрпочтой" законопроект № 13018-д был одобрен парламентом в первом чтении без учета опыта банковского сообщества.

"Позиция НАБУ состоит в том, что разрешить инклюзивные услуги возможно в отделениях "Укрпочты". Также, эффективным средством инклюзивного обслуживания должны стать мобильные приложения банков и мобильные передвижные отделения. Поэтому создание нового вида банков — "банков финансовой инклюзии", которые не ограничены ни определением, что такое "инклюзивные услуги" и кругом лиц для их предоставления, ни местом предоставления таких услуг может нанести много вреда, прежде чем общество поймет, что рисков в нем больше чем преимуществ", — убежден Гриценко.

Что в законопроекте?

Законопроектом №13018-д предусматривается:

1) ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных групп);

2) определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также вание;

4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.

Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии. Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.