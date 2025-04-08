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Банки предупреждают о возможном распространении мошенничества на рынке финансовых услуг: о чем речь
Банки бьют тревогу и призывают не допустить создания условий для распространения мошенничества на рынке банковских услуг в связи с принятием законопроекта №13018-д, предусматривающего создание "банка финансовой инклюзии" на базе "Укрпочты" и возможность обслуживания клиентов вне отделений банков.
Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По ее словам, законопроектом №13018-д, который готовится ко второму чтению, предусматривается создание нового вида банков – "банков финансовой инклюзии", которые будут работать в селах и населенных пунктах, где нет отделений других банков, и которые будут иметь право предоставлять банковские услуги за пределами отделений.
Южанина сообщила, что подала поправки к законопроекту ко второму чтению, которым предлагает определить, что банки финансовой инклюзии обязаны обслуживать клиентов исключительно в помещениях банка или в помещениях их коммерческого агента (например, в помещениях почтовых отделений).
"Безопасность клиентов банков, в частности, незащищенных слоев населения должна быть сохранена", — подчеркнула нардепка.
Ее мнение разделяет и исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Руслан Гриценко. В интервью NV Бизнес он подчеркнул, что "банки уже сейчас понимают, что за пределами отделения банка не существует эффективного способа проверить, действительно ли перед вами стоит уполномоченный работник банка, а легализация такой формы "обслуживания" будет очень быстро овладена мошенниками, которые будут пытаться обмануть наиболее незащищенные слои населения для средств приема".
Гриценко отметил, что продвигаемый "Укрпочтой" законопроект № 13018-д был одобрен парламентом в первом чтении без учета опыта банковского сообщества.
"Позиция НАБУ состоит в том, что разрешить инклюзивные услуги возможно в отделениях "Укрпочты". Также, эффективным средством инклюзивного обслуживания должны стать мобильные приложения банков и мобильные передвижные отделения. Поэтому создание нового вида банков — "банков финансовой инклюзии", которые не ограничены ни определением, что такое "инклюзивные услуги" и кругом лиц для их предоставления, ни местом предоставления таких услуг может нанести много вреда, прежде чем общество поймет, что рисков в нем больше чем преимуществ", — убежден Гриценко.
Что в законопроекте?
Законопроектом №13018-д предусматривается:
1) ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных групп);
2) определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;
3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также вание;
4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.
Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии. Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.