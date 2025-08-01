Укргазбанк продал центральный офис в Киеве за 317,9 млн грн

Государственный Укргазбанк продал свое главное здание в Печерском районе Киева и до 1 ноября 2025 планирует завершить переезд в новое помещение, которое ранее арендовал ПриватБанк.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным Prozorro, объект, расположенный на улице Старонаводницкой, 19, 21 и 23, был выставлен на аукцион 27 июня, а продажа завершилась 14 июля.

Единственным участником и победителем аукциона стало ООО "Судьба и Ко. ЛТД", владельцами которого являются Ярослав, Лариса и Андрей Татаринцев. Уставный капитал компании — 2 млн грн, а ее генеральным директором значится Лариса Татаринцева. Укргазбанк провел финансовый мониторинг покупателя

Согласно сообщению, новый юридический адрес банка — ул. Ковпака, 29 в Голосеевском районе. дополнительных инвестиций, ведь раньше использовалось другим госбанком.

По данным Национального банка Украины, на апрель 2025 года Укргазбанк занимал пятое место среди 60 банков по размеру общих активов — 220 млрд грн (5,9% рынка).

Напомним, Укргазбанк выставил на продажу административно-производственный комплекс в Оболонском районе Киева со стартовой ценой 240,2 млн грн через электронный аукцион OpenMarket.