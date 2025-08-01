Укргазбанк продав центральний офіс у Києві за 317,9 млн грн

Державний Укргазбанк продав свою головну будівлю в Печерському районі Києва та до 1 листопада 2025 року планує завершити переїзд у нове приміщення, яке раніше орендував ПриватБанк.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними Prozorro, об’єкт, розташований на вулиці Старонаводницькій, 19, 21 та 23, було виставлено на аукціон 27 червня, а продаж завершився 14 липня. Початкова ціна будівлі становила 341,8 млн грн, однак під час торгів вона була знижена до 317,9 млн грн.

Єдиним учасником та переможцем аукціону стало ТОВ "Доля і Ко. ЛТД", власниками якого є Ярослав, Лариса та Андрій Татарінцеви. Статутний капітал компанії — 2 млн грн, а її генеральною директоркою значиться Лариса Татарінцева. Укргазбанк провів фінансовий моніторинг покупця.

Згідно з повідомленням, нова юридична адреса банку — вул. Ковпака, 29 у Голосіївському районі. Саме в цьому приміщенні раніше працював центральний офіс Укрсоцбанку, а згодом — ПриватБанк. Нині будівля перебуває в оренді Укргазбанку: підписано п’ятирічну угоду, за якою банк сплачуватиме $15 за кв. м (без ПДВ). Приміщення практично не потребує додаткових інвестицій, адже раніше використовувалося іншим держбанком.

За даними Національного банку України, станом на квітень 2025 року Укргазбанк займав п’яте місце серед 60 банків за розміром загальних активів — 220 млрд грн (5,9% ринку).

Нагадаємо, Укргазбанк виставив на продаж адміністративно-виробничий комплекс в Оболонському районі Києва зі стартовою ціною 240,2 млн грн через електронний аукціон OpenMarket.ї