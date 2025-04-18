Укргазбанк виставив на торги виробничий комплекс у Києві за понад 240 мільйонів гривень

Державний Укргазбанк виставив на продаж адміністративно-виробничий комплекс в Оболонському районі Києва зі стартовою ціною 240,2 млн грн через електронний аукціон OpenMarket. Аукціон за голландською моделлю назначено на 22 квітня.

Про це повідомляє пресслужба “СЕТАМ” Міністерства юстиції.

Вказано, що лот складається з адміністративного приміщення (4,8 тис. кв. м), цегляного гаражу (49,8 кв. м) та будівель складу (сумарно 15,9 тис. кв. м). Загальна площа комплексу становить 20,9 тис. кв. м.

Складові комплексу перебувають під п’ятьма арештами в рамках кримінальних проваджень, також наявний спір щодо оскарження права власності. Серед інших обмежень відсутність права банку на користування інженерними комунікаціями, відсутність договорів на постачання комунальних послуг, в тому числі електроенергії, газу, води.

"Голландський аукціон" чи як його ще називають "редукціон" — це аукціонні торги, що проводяться за принципом пониження ціни Під час такого аукціону ціна автоматично (покроково) знижується до граничної вартості, допоки хтось з учасників торгів не зупинить зниження своєю ставкою. Після цього учасники аукціону можуть робити ставки на підвищення ціни.

Про СЕТАМ

ДП "СЕТАМ" — державне підприємство, що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб. З 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом на посаду генерального директора ДП “СЕТАМ” призначено Романа Осадчука.

Відомство уповноважено на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів арештованим майном, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених тимчасовим порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України у березні 2022 року відновило проведення електронних аукціонів із продажу арештованого та банківського майна у системі OpenMarket.