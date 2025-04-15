"Укрзалізниця" виставить на аукціон 160 тис. тонн металобрухту: коли заплановані торги

“Укрзалізниця” оголосила про підготовку до продажу перших партій металобрухту — близько 160 тис. тонн. Аукціони в системі Prozorro.Продажі стартують у травні, реалізація відбуватиметься поетапно та окремими лотами.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про торги

Залізничники активно готуються до старту торгів, прагнучи забезпечити високу конкуренцію, залучення максимальної кількості учасників та досягнення успішних результатів. З цією метою кожен лот, запланований до продажу, ретельно опрацьовується, а також проводяться консультації з ринком.

У межах підготовки до аукціонів було вдосконалено всі необхідні процедури. Зокрема, впроваджено оновлений ДСТУ щодо реалізації металобрухту, встановлено єдину вартість послуг з його навантаження та оптимізовано логістику — кількість точок відвантаження суттєво скорочено.

Токож "Укрзалізниця" організувала зустріч з більш ніж 30 представниками бізнесу, під час якої обговорили деталі майбутніх аукціонів із продажу металобрухту.

Про управління активами УЗ

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.

Підприємство зможе реалізувати значні обсяги накопичених ресурсів, зокрема металобрухту та щебеневої продукції.

За попередніми підрахунками, продаж цих матеріалів може принести компанії понад 2,6 млрд грн: