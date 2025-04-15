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"Укрзализныця" выставит на аукцион 160 тыс. тонн металлолома: когда запланированы торги

торги, аукцион
160 тысяч тонн металлолома от "Укрзализныци" уйдут с молотка.

"Укрзализныця" объявила о подготовке к продаже первых партий металлолома — около 160 тыс. тонн. Аукционы в системе Prozorro. Продажи стартуют в мае, реализация будет происходить поэтапно и отдельными лотами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о торгах

Железнодорожники активно готовятся к старту торгов, стремясь обеспечить высокую конкуренцию, привлечение максимального количества участников и достижение успешных результатов. С этой целью каждый лот, запланированный на продажу, тщательно прорабатывается, а также проводятся консультации с рынком.

В рамках подготовки к аукционам были усовершенствованы все необходимые процедуры. В частности, внедрен обновленный ГОСТ по реализации металлолома, установлена единая стоимость услуг по его погрузке и оптимизирована логистика — количество точек отгрузки существенно сокращено.

Также "Укрзализныця" организовала встречу с более чем 30 представителями бизнеса, в ходе которой обсудили детали будущих аукционов по продаже металлолома.

Об управлении активами УЗ

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.

Предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в частности, металлолома и щебеночной продукции.

По предварительным подсчетам, продажа этих материалов может принести компании более 2,6 млрд грн:

  • около 218,6 тыс. тонн лома черных металлов — на 1,6 млрд грн;
  • 3,8 тыс. тонн цветного лома — на 233,4 млн грн;
  • 553,5 тонны использованных смазочных масел — на 5,2 млн грн;
  • почти 7,5 млн тонн щебня — на 788,6 млн грн.
Автор:
Ольга Опенько