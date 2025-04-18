Укргазбанк выставил на торги производственный комплекс в Киеве за 240 миллионов гривен

Государственный Укргазбанк выставил на продажу административно-производственный комплекс в Оболонском районе Киева со стартовой ценой 240,2 млн. грн. через электронный аукцион OpenMarket. Аукцион по голландской модели намечен на 22 апреля.

Об этом сообщает прессслужба "СЕТАМ" Министерства юстиции.

Указано, что лот состоит из административного помещения (4,8 тыс. кв. м), кирпичного гаража (49,8 кв. м) и зданий склада (суммарно 15,9 тыс. кв. м). Общая площадь комплекса составляет 20,9 тыс. кв. м.

Составляющие комплекса находятся под пятью арестами в рамках уголовных производств, также имеется спор об обжаловании права собственности. Среди других ограничений отсутствие права банка на использование инженерных коммуникаций, отсутствие договоров на поставку коммунальных услуг, в том числе электроэнергии, газа, воды.

"Голландский аукцион" или как его еще называют "редукцион" — это аукционные торги, проводимые по принципу снижения цены. После этого участники аукциона могут делать ставки по повышению цены.

О СЕТАМ

ГП "СЕТАМ" — государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц. С 15 января 2025 года на условиях контракта с должностным окладом согласно штатному расписанию на должность генеральный директор ГП “СЕТАМ” назначен Роман Осадчук .

Ведомство уполномочено на осуществление мероприятий по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов арестованным имуществом, технологического обеспечения, хранения и защиты содержащихся в ней данных, организацию и проведение электронных торгов, выполнение других функций, предусмотренных временным порядком реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов.

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в марте 2022 года возобновило проведение электронных аукционов по продаже арестованного и банковского имущества в системе OpenMarket.