Эксглаву ПриватБанка Беша назначили в наблюдательный совет Сенс Банка

Кабинет министров назначил бывшего председателя правления ПриватБанка Герхарда Беша независимым членом наблюдательного совета государственного Сэнс Банка. Он заменит Николая Гладишенко, полномочия которого правительство прекратило в августе.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров.

Кто вошел в наблюдательный совет Сенс Банка

Беш возглавлял ПриватБанк с июня 2021 года по ноябрь 2024 года.

Согласно документу, Герхард Беш заменит в наблюдательном совете Смысл Банка Николая Гладишенко. Его полномочия правительство прекратило 21 августа после появления расследования НАБУ под названием "Форест Гамп".

Ранее, 21 августа, Кабмин также назначил в наблюдательный совет Сенс Банка представительницу государства — бывшую директора департамента банковского надзора НБУ Наталию Дегтяреву. После этого количество членов наблюдательного совета возросло до шести — минимального количества, необходимого для его полноценной работы.

В то же время, назначение Натальи Дегтяревой и Герхарда Беша еще должен согласовать Национальный банк Украины.

По состоянию на середину 2026 года у Сенс Банка были активы на сумму 157,7 млрд грн, что составило 3,7% от общего объема активов банковской системы. По этому показателю банк занимал девятое место на украинском рынке.

Отстранение главы наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Смысл Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко.

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет об Ирине Мудрой );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (речь идет о Алексее Ступаке и Николае Гладишенко );

и ); экснародный депутат (речь идет о Максиме Никитасе).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержание под стражей с альтернативой залогу в 20 млн грн.