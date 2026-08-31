Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил о риске дефицита дизтоплива на мировом рынке

Конфликты на Ближнем Востоке и война России против Украины парализовали часть мировой переработки. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует резкое ухудшение ситуации на рынке дизельного горючего из-за сокращения производства.

Как пишетDelo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Ситуация на рынке

"Рост количества ударов по нефтеперерабатывающим заводам на Ближнем Востоке и в России еще больше ограничил и без того перегруженные мировые мощности по переработке, подняв маржу нефтепродуктов до новых максимумов. Дизельное топливо остается в эпицентре роста", - отметили аналитики Goldman Sachs, в том числе Юлия Жесткова, Григсби и Даан Струйвен.

Перебои в работе НПЗ на 60% превышают сезонные нормы. По оценкам банка, прибыль от производства барреля дизельного горючего сверх стоимости нефти Brent в следующем году составит в среднем $63 в США и $49 в Европейском Союзе (ранее прогнозировалось $27 и $19 соответственно).

Причины усугубления топливного кризиса

Как отметили в Goldman Sachs, рост цен на готовые нефтепродукты опережает удорожание сырой нефти. Ситуацию усложняют следующие факторы:

продление Россией запрета на экспорт дизельного горючего до сентября;

рост спроса в Бразилии;

приближение отопительного сезона в Северном полушарии.

Экспорт сырой нефти из Персидского залива возобновился до 70–80% довоенного уровня, однако поставки готовой продукции остаются на уровне 40%. В банке отмечают, что возобновление экспорта возможно только при геополитической деэскалации.

Ситуация на биржевых рынках

На фьючерсных рынках цена нефти марки Brent выросла почти на 50% с начала года и достигла около $91 за баррель. Между тем фьючерсы на европейский газойль выросли более чем вдвое.

Генеральный директор Shell Plc Ваэль Саван заявил о сокращении рынка из-за угроз атаки на российские НПЗ и риска для судоходства в Персидском заливе и Красном море. Руководитель TotalEnergies SE Патрик Пуянне добавил, что через Ормузский пролив проходила сырая нефть, но поставки нефтепродуктов оттуда полностью прекратились.

По мнению банка, для полного обновления объемов нефтепереработки необходимо снижение геополитической напряженности в мире.

Напомним, Россия третий раз продлила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.