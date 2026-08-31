Удары по НПЗ: Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива

Россия третий раз продлила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление на сайте правительства РФ.

Там отмечают, что решение принято для поддержки стабильности внутреннего рынка горючего.

Агентство напоминает, что к началу беспрецедентной серии украинских ударов по российским НПЗ Россия была одним из крупнейших экспортеров дизеля в мире, обеспечивая около 10% мировых поставок.

Последствия глобального дефицита уже ощутимы: запасы дизеля в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, а Европа впервые за семь лет начала закупать топливо у Мексики.

Только за август Украина нанесла по меньшей мере 21 удар по нефтеперерабатывающим заводам России — это месячный рекорд с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это повлекло за собой новую волну дефицита бензина в российских регионах. При этом объемы нефтепереработки в РФ упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет.

Запрет на экспорт дизеля для производителей РФ ввел в начале июля как временную меру, затем продлил на август, а теперь и до конца сентября. Ограничение не распространяется на поставки межправительственных соглашений и гуманитарную помощь.

Что известно о проблемах с горючим в России?

Вторая волна топливного кризиса набирает обороты не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. За последнюю неделю нехватка топлива фиксировалась в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Также лимиты на продажу топлива появились в Москве, несмотря на то, что его приоритетно поставляют накануне выборов в Госдуму, свозя топливо из регионов Урала и Сибири. "Газпромнефть" ограничила отпуск бензина и дизеля 40 литрами на автомобиль, а "Татнефть" – 50 и 60 литрами соответственно. "Роснефть" ввела лимиты на продажу автобензина в 30 литров на машину на всех АЗС компании в стране.

Кроме того, несколько крупных российских нефтяных компаний ограничили продажи автобензин на заправках в Санкт-Петербурге.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы.