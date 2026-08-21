Топливный кризис в России набирает обороты: в Петербурге вслед за Москвой ввели лимиты на продажу бензина на АЗС

Несколько крупных российских нефтяных компаний ограничили продажи автобензина на заправках в Санкт-Петербурге.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

В частности, лимиты в 60 литров на свои АЗС вернула компания "Газпромнефть", "Татнефть" установила ограничение в 50 литров на АИ-95 и АИ-92.

При этом в городе наблюдаются перебои с топливом. Согласно карте "Газпромнефти", на многих ее заправках нет АИ-95. Также фиксируется дефицит топлива на отдельных станциях, в том числе на АЗС "Лукойл". В компании признали "точечные перебои" из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В преддверии лимиты на продажу топлива появились в Москве. Нехватка топлива в столице и Московской области фиксировалась еще на прошлой неделе. Местные жители сообщали о перебоях с бензином и очереди на АЗС "Газпрома", "Роснефти", "Нефтемагистралы", Teboil после очередной серии украинских ударов по российским НПЗ. Только в августе из строя вышли не менее четырех крупных нефтезаводов.

Сотрудник горячей линии "Роснефти" сообщил, что ограничения на продажу автобензина на всех АЗС компании ‌в стране составляют 30 литров на машину, для дизтоплива лимитов нет, а время ожидания на заправке увеличено из-за повышенного спроса.

Что известно о проблемах с горючим в России?

Вторая волна топливного кризиса набирает обороты не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. За последнюю неделю нехватка топлива фиксировалась в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что россияне начали искать канистры для бензина из-за топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа количество соответствующих запросов на маркетплейсе Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч.