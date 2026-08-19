В Москве ввели лимиты на продажу бензина: на АЗС дефицит топлива

В Москве на заправках нескольких сетей появились лимиты на продажу топлива, несмотря на усилия властей по поставке столицы за счет перераспределения объемов с востока России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Представители "Газпромнефти" сообщили, что на АЗС компании "временно действуют" ограничения на продажу бензина и дизельного топлива – до 40 литров на автомобиль. В сети также заверили, что прилагаются все усилия для стабилизации ситуации на фоне роста спроса москвичей на горючее.

На горячей линии "Татнефти" заявили, что лимит на продажу бензина на заправках Москвы компании составляет 50 литров, для дизтоплива – 60 литров.

Нехватка топлива в столице и Московской области фиксировалась еще на прошлой неделе. Местные жители сообщали о перебоях с бензином и очереди на АЗС после очередной серии украинских ударов по российским НПЗ.

На вечер 18 августа 95-й бензин был только на одной АЗС "Нефтемагистрали" в Москве. Есть ли у продаж дизель, компании также рекомендовали уточнять на конкретной заправке. На горячей линии "Лукойла" сообщили, что АИ-92, АИ-95 и солярка были на двух станциях в городе, а еще на одной – только дизель.

Ранее Кремль снова запустил кампанию по приоритетным поставкам Москвы бензином. Дефицит топлива пытался избежать за счет перераспределения объемов из восточных регионов.

В последние семь дней доступность топлива снизилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Дефицит горючего вернулся в ряд регионов России. В августе местные власти по меньшей мере 10 регионов РФ вновь усилили контроль за продажей бензина на автозаправках

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Ранее глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.