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Паливна криза в Росії набирає обертів: у Петербурзі слідом за Москвою ввели ліміти на продаж бензину на АЗС

паливна криза
Друга хвиля паливної кризи набирає обертів не тільки в Москві та Петербурзі. Фото: szru.gov.ua

Декілька великих російських нафтових компаній обмежили продажі автобензину на заправках у Санкт-Петербурзі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, ліміти у 60 літрів на свої АЗС повернула компанія "Газпромнефть", "Татнефть" встановила обмеження в 50 літрів на АІ-95 та АІ-92.

При цьому у місті спостерігаються перебої з паливом. Згідно з картою "Газпромнефти", на багатьох її заправках немає АІ-95. Також фіксується дефіцит палива на окремих станціях, у тому числі на АЗС "Лукойлу". У компанії визнали "точкові перебої" через українські удари по нафтопереробних заводах.

Напередодні ліміти на продаж палива з'явилися у Москві. Нестача палива у столиці та Московській області фіксувалася ще минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з бензином та черги на АЗС "Газпрому", "Роснефти", "Нефтьмагистрали", Teboil після чергової серії українських ударів по російських НПЗ. Тільки у серпні з ладу вийшли щонайменше чотири великі нафтозаводи.

Співробітник гарячої лінії "Роснефти" повідомив, що обмеження на продаж автобензину на всіх АЗС компанії ‌в країні становлять 30 літрів на машину, для дизпалива лімітів немає, а час очікування на заправці збільшено через підвищений попит.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Друга хвиля паливної кризи набирає обертів не тільки в Москві та Петербурзі, а й по всій Росії. За останній тиждень брак палива фіксувався в Астраханській, Волгоградській, Іркутській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали шукати каністри для бензину через паливну кризу. За тиждень з 12 по 18 серпня кількість відповідних запитів на маркетплейсі Wildberries зросла в 4 рази і перевищила 106 тисяч.

Автор:
Світлана Манько

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