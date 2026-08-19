Росіяни масово скуповують каністри для бензину на тлі дефіциту пального

Росіяни почали шукати каністри для бензину через паливну кризу. За тиждень з 12 по 18 серпня кількість відповідних запитів на маркетплейсі Wildberries зросла в 4 рази і перевищила 106 тисяч.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Дані російських пошукових систем свідчать, що з 10 по 16 серпня кількість запитів "каністра" досягла 450 000, що на 39% більше порівняно з попереднім тижнем. Запит "каністра для бензину" шукали 139 000 разів — на 71% більше, ніж на початку серпня.

Покупці маркетплейсів у відгуках пов'язують попит із чергами на заправках. "Здорово рятує в нинішній ситуації, можна не витрачати години у черзі на заправці", — написав один із них.

Водночас користувачі звертають увагу, що деякі товари, заявлені як каністри для пального, фактично призначені для харчових рідин.

Причини кризи та прогноз

Паливна криза виникла на тлі атак Збройних сил України по нафтопереробних заводах. У серпні внаслідок атак зупинили роботу чотири підприємства. Станом на 16 серпня бензин та дизель були наявні лише на 28,1% заправок по країні, згідно з даними додатка "ДеБЕНЗ". А сьогодні, 19 серпня, кілька мереж запровадили ліміти на продаж палива у Москві. Влада почала перенаправляти бензин до столиці з інших регіонів.

Фахівці паливного ринку зазначають, що до початку вересня ситуація може погіршитися через ремонт одного з двох НПЗ у Білорусі, з якого йде постачання до Росії. Також планові ремонти заплановані на кількох російських заводах.

Раніше повідомлялося, що дефіцит пального повернувся до низки регіонів Росії. У серпні місцева влада щонайменше 10 регіонів РФ знову посилила контроль за продажем бензину на автозаправках.