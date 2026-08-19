Россияне массово скупают канистры для бензина на фоне дефицита топлива

Россияне начали искать канистры для бензина из-за топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа количество соответствующих запросов на маркетплейсе Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Данные российских поисковых систем свидетельствуют, что с 10 по 16 августа количество запросов "канистра" достигло 450 000, что на 39% больше по сравнению с предыдущей неделей. Запрос "канистра для бензина" искали 139 000 раз - на 71% больше, чем в начале августа.

Покупатели маркетплейсов в отзывах связывают спрос с очередями на заправках. "Здорово спасает в нынешней ситуации, можно не тратить часы в очереди на заправку", - написал один из них.

В то же время пользователи обращают внимание, что некоторые товары, заявленные в качестве канистр для горючего, фактически предназначены для пищевых жидкостей.

Причины кризиса и прогноз

Топливный кризис возник на фоне атак Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам. В августе в результате атак остановили работу четыре предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель имелись только на 28,1% заправок по стране, согласно данным приложения "ДеБЕНЗ". Сегодня же, 19 августа, несколько сетей ввели лимиты на продажу топлива в Москве. Власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.

Специалисты топливного рынка отмечают, что к началу сентября ситуация может ухудшиться из-за ремонта одного из двух НПЗ в Беларуси, из которого идет поставка в Россию. Также плановые ремонты намечены на нескольких российских заводах.

Ранее сообщалось, что дефицит горючего вернулся в ряд регионов России. В августе местные власти по меньшей мере 10 регионов РФ вновь усилили контроль за продажей бензина на автозаправках.