Росія терміново збільшує імпорт бензину з Азії через нову хвилю паливної кризи

Росія в серпні 2026 року екстрено нарощує імпорт нафтопродуктів із країн Азії, намагаючись подолати другу хвилю дефіциту моторного та авіаційного палива, яка охопила регіони і Москву. Упродовж місяця обсяги закордонних закупівель бензину й авіагасу зростуть до 270 тисяч тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Близько третини всього імпортованого обсягу (орієнтовно 90 тис. тонн) надійде безпосередньо з Індії. Решту партій транспортують за схемою перевантаження з борта на борт у відкритому морі поблизу узбережжя Малайзії та Південної Кореї.

Логістика та висока вартість імпортного палива

Згідно з даними трекерів, на поточному тижні до портів Далекого Сходу РФ прибудуть два великі танкери:

Авіагас із Малайзії: одне із суден доставляє щонайменше 40 тис. тонн палива індійського походження, завантаженого в Джохорській протоці.

Бензин із Кореї: другий танкер на початку серпня прийняв майже 30 тис. тонн автобензину біля південнокорейського порту Йосу.

Перший танкер з індійським паливом розвантажився в арктичному порту Вітіно ще на початку місяця після тривалих переговорів імпортерів щодо вартості. Головною перепоною залишається надзвичайно висока ціна: паритетна вартість індійського бензину в липні досягла 100 466 рублів за тонну (понад 100 рублів за літр), що на 40% перевищує оптові котирування марки АІ-92 на Петербурзькій біржі (71 870 рублів за тонну).

Причини паливного колапсу в Росії

Стрімке зростання закупівель за кордоном зумовлене критичним спадом внутрішньої нафтопереробки:

У липні обсяги первинної переробки нафти в РФ обвалилися до 3,6 млн барелів на добу (найнижчий показник із 2002 року), а подальше незначне відновлення до 4 млн барелів усе одно залишається на третину нижчим за сезонну норму.

Криза поглибилася навіть попри те, що російська влада дозволила продаж низькоякісного пального класів "Євро-2", "Євро-3" і "Євро-4" та знизила обов'язковий норматив біржових продажів із 15% до 10%.

Експерти зазначають, що через високі витрати на морський фрахт і страхування суден роздрібним мережам АЗС у РФ доведеться знову суттєво підвищувати ціни для кінцевих споживачів, аби компенсувати витрати на імпорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завезений до Росії бензин з Індії виявився вдвічі дорожчим за російський і не надійшов на АЗС. Перші імпортні партії застрягли на оптових складах через неможливість продажу без збитків.