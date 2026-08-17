Завезений до Росії бензин з Індії виявився вдвічі дорожчим за російський і не надійшов на АЗС

Партії бензину з Індії, які Росія почала закуповувати у липні, щоб покрити внутрішній дефіцит палива, так і не надійшли на оптовий ринок і не потрапили на АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що індійський бензин «застряг» у порту Мурманська і не зливається з танкерів, оскільки нафтові компанії не можуть домовитися про ціну його реалізації.

Нафтовики-імпортери пропонують купити індійський бензин по 150 тисяч рублів за тонну (близько 111 рублів за літр або 59 гривень), а це вдвічі вище за оптові ціни на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі: там станом на 13 серпня Аі-96 коштував 77,6 тисяч рублів за тонну.

За даними Bloomberg, танкер з індійським бензином приплив до Мурманська 5 серпня. Паливо поставив завод Nayara Energy, який на 49% належить "Роснефті".

На біржі технічна можливість купівлі цього бензину з'явилася 29 липня, але жодної партії продано не було. Регулятори наполягають, щоб нафтовики продавали індійський бензин за внутрішньоросійськими цінами, але імпортери посилаються на складності логістики: щоб доплисти з індійських портів до російської Арктики, потрібно понад місяць. До того ж бензин довелося переливати з танкера в танкер у дорозі. Наразі він залишається в танкерах.

Приблизно стільки ж 140-142 тисячі рублів за тонну коштує в Росії білоруський бензин Аі-92. За постачання Аі-95 із Білорусі доводиться платити 180 тисяч рублів за тонну (135 рублів або 72 гривні за літр). Всього з початку року два НПЗ Білорусі відправили до Росії залізницею рекордні 665 тисяч тонн бензину — у 25 разів більше, ніж роком раніше. У липні постачання досягли 212 тисяч тонн.

Індійські НПЗ погодилися поставити до Росії близько 100 тисяч тонн бензину. Крім того, одну партію обсягом 30 тисяч тонн "Лукойл" закупив у Марокко. Вона також залишається нерозвантаженою у порту Мурманська.

Раніше три державні нафтові компанії Індії, до яких Росія звернулася з проханням збільшити постачання бензину на тлі паливної кризи, заявили, що не мають зайвих обсягів палива для експорту.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Наразі Росія стикається з найгострішою паливною кризою, спричиненою серією успішних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.