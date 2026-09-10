Бідність у РФ подолали лише на папері: чому чверть населення не може купити найнеобхідніше

Частка громадян РФ із доходами нижче межі бідності у другому кварталі склала 7%, відзвітував Росстат. Формально указ Володимира Путіна про зниження цього показника влада виконала завдяки зміні методики розрахунку, але реальний рівень життя населення не покращився.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Офіційна межа бідності у другому кварталі становила лише 17,8 тис. рублів (близько 210 доларів): 19,3 тис. рублів для працездатних людей, 14,7 тис. для пенсіонерів та 17,5 тис. для дітей.

Експерти зазначають, що вижити на такі гроші неможливо, а встановлена планка відповідає рівню крайніх злиднів.

Чому статистика не відображає реальності

Падіння показників бідності стало наслідком маніпуляцій із методикою та штучного заниження критеріїв:

Зміна підходу до розрахунку: з 2021 року межу відв'язали від реального споживчого кошика. За оцінками Інституту економіки РАН, за старою системою бідних у країні було б щонайменше 11%;

Брак грошей на їжу та одяг: опитування фонду "Громадська думка" (ФОМ) свідчать, що 25-30% жителів РФ не можуть закрити базові потреби. Зокрема, 6% респондентів бракує грошей навіть на харчування, а 20% мають кошти на їжу, але не можуть дозволити собі одяг і взуття;

Пастка "передбідності": аналітики фіксують великий прошарок людей, чиї доходи лише незначно перевищують прожитковий мінімум (до 27 тис. рублів, або близько 320 доларів). До цієї категорії належать 18,2% росіян, які будь-якої миті ризикують скотитися у злидні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали біднішати, а реальні доходи та зарплати пішли в мінус. Після трьох років зростання реальні зарплати та доходи громадян РФ пішли на спад через охолодження економіки та кризу в цивільних галузях.