RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,19

51,96

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Бідність у РФ подолали лише на папері: чому чверть населення не може купити найнеобхідніше

Рубль
Бідність у РФ подолали лише на папері

Частка громадян РФ із доходами нижче межі бідності у другому кварталі склала 7%, відзвітував Росстат. Формально указ Володимира Путіна про зниження цього показника влада виконала завдяки зміні методики розрахунку, але реальний рівень життя населення не покращився.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Офіційна межа бідності у другому кварталі становила лише 17,8 тис. рублів (близько 210 доларів): 19,3 тис. рублів для працездатних людей, 14,7 тис. для пенсіонерів та 17,5 тис. для дітей.

Експерти зазначають, що вижити на такі гроші неможливо, а встановлена планка відповідає рівню крайніх злиднів.

Чому статистика не відображає реальності

Падіння показників бідності стало наслідком маніпуляцій із методикою та штучного заниження критеріїв:

  • Зміна підходу до розрахунку: з 2021 року межу відв'язали від реального споживчого кошика. За оцінками Інституту економіки РАН, за старою системою бідних у країні було б щонайменше 11%;
  • Брак грошей на їжу та одяг: опитування фонду "Громадська думка" (ФОМ) свідчать, що 25-30% жителів РФ не можуть закрити базові потреби. Зокрема, 6% респондентів бракує грошей навіть на харчування, а 20% мають кошти на їжу, але не можуть дозволити собі одяг і взуття;
  • Пастка "передбідності": аналітики фіксують великий прошарок людей, чиї доходи лише незначно перевищують прожитковий мінімум (до 27 тис. рублів, або близько 320 доларів). До цієї категорії належать 18,2% росіян, які будь-якої миті ризикують скотитися у злидні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали біднішати, а реальні доходи та зарплати пішли в мінус. Після трьох років зростання реальні зарплати та доходи громадян РФ пішли на спад через охолодження економіки та кризу в цивільних галузях.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності