Бедность в РФ преодолели только на бумаге: почему четверть населения не может купить самое необходимое

Доля граждан РФ с доходами ниже предела бедности во втором квартале составила 7%, отчитался Росстат. Формально указ Владимира Путина о снижении этого показателя власти выполнили благодаря изменению методики расчета, но реальный уровень жизни населения не улучшился.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Официальный предел бедности во втором квартале составил всего 17,8 тыс. рублей (около 210 долларов): 19,3 тыс. рублей для трудоспособных людей, 14,7 тыс. для пенсионеров и 17,5 тыс. для детей.

Эксперты отмечают, что выжить на такие деньги невозможно, а установленная планка соответствует уровню крайней нищеты.

Почему статистика не отражает реальности

Падение показателей бедности явилось следствием манипуляций с методикой и искусственного занижения критериев:

Изменение подхода к расчету: с 2021 года границу отвязали от реальной потребительской корзины. По оценкам Института экономики РАН, по старой системе бедных в стране было бы не менее 11%;

Нехватка денег на еду и одежду: опросы фонда "Общественное мнение" (ФОМ) свидетельствуют, что 25-30% жителей РФ не могут закрыть базовые нужды. В частности, 6% респондентов не хватает денег даже на питание, а 20% имеют средства на еду, но не могут позволить себе одежду и обувь;

Ловушка "предбедности": аналитики фиксируют большую прослойку людей, чьи доходы лишь незначительно превышают прожиточный минимум (до 27 тыс. рублей, или около 320 долларов). К этой категории относятся 18,2% россиян, которые в любой момент рискуют скатиться в нищету.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стали беднеть, а реальные доходы и зарплаты ушли в минус. После трех лет роста реальные зарплаты и доходы граждан РФ пошли на убыль из-за охлаждения экономики и кризиса в гражданских отраслях.