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Кілометр від кордону з РФ та Білоруссю: уряд запровадив нові обмеження

кордон
В Україні встановили спеціальний режим у 1 км від кордону / Урядовий портал

Кабінет міністрів запровадив спеціальний прикордонний режим на земельних ділянках у кілометровій смузі вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діятимуть протягом воєнного стану та передбачають заборону вільного в’їзду, перебування, проживання і пересування людей.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби. 

Що передбачає спеціальний режим

Відповідну постанову №1049 уряд ухвалив 17 серпня 2026 року, внісши зміни до пункту 2-1 постанови КМУ №1147 від 27 липня 1998 року. Документ уже набрав чинності, а органи охорони державного кордону розпочали його виконання.

У межах кілометрової прикордонної смуги забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей.

Також обмежується проведення будь-яких робіт, які не пов’язані з відсіччю збройній агресії проти України, обороною держави або охороною державного кордону.

Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю.

За дотриманням нового режиму стежитимуть органи охорони державного кордону.

Воєнний стан - що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Ольга Опенько

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