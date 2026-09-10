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У 81% перевірених митних декларацій знайшли порушення або помилки

митниця
У 81% перевірених митних декларацій знайшли порушення або помилки / Державна митна служба України

За січень-серпень 2026 року пост-митний контроль забезпечив понад 408 млн грн додаткових митних платежів до держбюджету, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. У 81% декларацій, охоплених доперевірочним аналізом, митники виявили порушення законодавства або помилки у заповненні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

За вісім місяців митні органи опрацювали 2,69 тис. уже оформлених декларацій у межах доперевірочного аналізу та провели 854 документальні перевірки підприємств.

Найбільшу частину фактичних надходжень забезпечили самостійні виправлення декларантів. Після виявлення помилок та неточностей бізнес додатково сплатив 280,9 млн грн митних платежів. Це у 2,4 раза більше, ніж за січень-серпень 2025 року.

За результатами документальних перевірок підприємствам нарахували ще 2,08 млрд грн грошових зобов'язань. Із цієї суми до бюджету за вісім місяців фактично надійшло 127,7 млн грн — на 24,5% більше, ніж торік.

Найбільша частка донарахувань була пов'язана з порушеннями під час визначення країни походження товарів.

Пост-митний контроль проводять уже після випуску товарів. Митники повторно аналізують оформлені декларації та документи підприємств, що дає змогу перевіряти правильність нарахування платежів без затримки товарів на етапі митного оформлення.

Нагадаємо, за січень-серпень митники виявили понад 7,5 тис. порушень митних правил на 2,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість зафіксованих порушень зросла на 17%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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