У 81% проверенных таможенных деклараций нашли нарушения или ошибки

За январь-август 2026 года пост-таможенный контроль обеспечил более 408 млн. грн. дополнительных таможенных платежей в госбюджет, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 81% деклараций, охваченных допроверочным анализом, таможенники обнаружили нарушение законодательства или ошибки в заполнении.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

За восемь месяцев таможенные органы обработали 2,69 тыс. уже оформленных деклараций в рамках допроверочного анализа и провели 854 документальных проверок предприятий.

Наибольшую часть фактических поступлений обеспечили самостоятельные поправки декларантов. После обнаружения ошибок и неточностей бизнес дополнительно уплатил 280,9 млн грн таможенных платежей. Это в 2,4 раза больше, чем за январь-август 2025 года.

По результатам документальных проверок предприятиям насчитали еще 2,08 млрд. грн. денежных обязательств. Из этой суммы в бюджет за восемь месяцев фактически поступило 127,7 млн грн — на 24,5% больше, чем в прошлом.

Наибольшая часть доначислений была связана с нарушениями при определении страны происхождения товаров.

Пост-таможенный контроль проводят уже после выпуска товаров. Таможенники повторно анализируют оформленные декларации и документы предприятий, что позволяет проверять правильность начисления платежей без задержки товаров на этапе таможенного оформления.

Напомним, за январь-август таможенники обнаружили более 7,5 тыс. нарушений таможенных правил на 2,9 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество зафиксированных нарушений возросло на 17%.