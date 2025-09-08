Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Наличный курс:

USD

41,27

41,19

EUR

48,50

48,31

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Таможня конфисковала автомобилей более чем на 138 млн грн за восемь месяцев

Таможня
Таможня выявила нарушений на 7,7 млрд грн за 8 месяцев

С начала 2025 года таможенные органы зафиксировали 6437 случаев нарушения таможенных правил, общая стоимость которых составляет 7,7 миллиарда гривен.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По 2324 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 728 млн гривен.

Изъятые товары:

  • промышленных товаров на 516 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 138 млн грн;
  • продовольственных товаров на 48 млн грн;
  • валюты на 26 млн грн.

Взыскания и штрафы

По 1365 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 46 млн грн, взыскано в Госбюджет 40 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

Судебные дела

На рассмотрение в суд таможнями передано 3558 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 6,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,4 млрд грн.

Фото 2 — Таможня конфисковала автомобилей более чем на 138 млн грн за восемь месяцев

Напомним, что по данным Киевской таможни за январь-август 2025 года зафиксировано 828 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость товаров, ставших предметами правонарушений, превысила 1,59 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб