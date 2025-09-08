Таможня конфисковала автомобилей более чем на 138 млн грн за восемь месяцев

С начала 2025 года таможенные органы зафиксировали 6437 случаев нарушения таможенных правил, общая стоимость которых составляет 7,7 миллиарда гривен.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По 2324 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 728 млн гривен.

Изъятые товары:

промышленных товаров на 516 млн грн;

транспортных средств более чем на 138 млн грн;

продовольственных товаров на 48 млн грн;

валюты на 26 млн грн.

Взыскания и штрафы

По 1365 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 46 млн грн, взыскано в Госбюджет 40 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

Судебные дела

На рассмотрение в суд таможнями передано 3558 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 6,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,4 млрд грн.

Напомним, что по данным Киевской таможни за январь-август 2025 года зафиксировано 828 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость товаров, ставших предметами правонарушений, превысила 1,59 миллиарда гривен.