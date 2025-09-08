- Категорія
Митниця конфіскувала автомобілів на понад 138 млн грн за вісім місяців
З початку 2025 року митні органи зафіксували 6 437 випадків порушення митних правил, загальна вартість яких становить 7,7 мільярда гривень.
Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.
У 2 324 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 728 млн гривень.
Вилучені товари:
- промислових товарів на 516 млн грн;
- транспортних засобів на понад 138 млн грн;
- продовольчих товарів на 48 млн грн;
- валюти на 26 млн грн.
Стягнення та штрафи
У 1 365 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 46 млн грн, стягнуто до Держбюджету 40 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
Судові справи
На розгляд до суду митницями передано 3 558 справ про порушення митних правил на суму понад 6,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,4 млрд грн.
Нагадаємо, що за даними Київської митниці за січень-серпень 2025 року зафіксовано 828 справ про порушення митних правил. Загальна вартість товарів, що стали предметами правопорушень, перевищила 1,59 мільярда гривень.