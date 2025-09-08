Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Митниця конфіскувала автомобілів на понад 138 млн грн за вісім місяців

Митниця
Митниця виявила порушень на 7,7 млрд грн за 8 місяців

З початку 2025 року митні органи зафіксували 6 437 випадків порушення митних правил, загальна вартість яких становить 7,7 мільярда гривень.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

У 2 324 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 728 млн гривень. 

Вилучені товари:

  • промислових товарів на 516 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 138 млн грн;
  • продовольчих товарів на 48 млн грн;
  • валюти на 26 млн грн.

Стягнення та штрафи

У 1 365 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 46 млн грн, стягнуто до Держбюджету 40 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Судові справи

На розгляд до суду митницями передано 3 558 справ про порушення митних правил на суму понад 6,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,4 млрд грн.

Фото 2 — Митниця конфіскувала автомобілів на понад 138 млн грн за вісім місяців

Нагадаємо, що за даними Київської митниці за січень-серпень 2025 року зафіксовано 828 справ про порушення митних правил. Загальна вартість товарів, що стали предметами правопорушень, перевищила 1,59 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб