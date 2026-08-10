Нарушений стало на 20% больше: что массово изымают на украинской таможне

За январь-июль 2026 года украинские таможенные органы зафиксировали 6 797 случаев нарушения таможенных правил. Общая стоимость выявленных правонарушений превысила 2,7 млрд. грн. Количество зафиксированных нарушений выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .

В частности, в пределах 2803 дел таможенники временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму 443 млн грн.

Структура изъятого имущества:

Промышленные товары: 308 млн. грн;

308 млн. грн; Продовольственные товары: 88 млн. грн;

88 млн. грн; Транспортные средства: более 42 млн. грн;

более 42 млн. грн; Валютные средства: 5 млн. грн.

Зафиксирован также прогресс в наложении административных взысканий. По 629 делам (в том числе начатым в предыдущие периоды) применены штрафы на сумму 19 млн грн.

В Государственный бюджет Украины фактически взыскано 33 млн. грн. с учетом рассмотрений прошлых периодов.

Кроме того, таможне передали на рассмотрение суда 4132 дела о возбуждении таможенных правил на сумму почти 2 млрд грн. По итогам судебных разбирательств (с учетом дел предыдущих лет) были наложены взыскания в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 5,9 млрд грн .

Напомним, в июне 2026 года государственный бюджет получил рекордные 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения и на 37,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.