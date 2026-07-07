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Таможня установила рекорд: в июне бюджет получил 78,1 млрд грн

валюта
Нефтепродукты и авто обеспечили наибольшие таможенные поступления в июне

В июне 2026 года государственный бюджет получил рекордные 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения и на 37,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Таможенной службы.

Таможенные платежи достигли максимума

Рост таможенных поступлений произошел на фоне увеличения стоимости импорта. По данным таможни, в годовом измерении физический объем ввозимых товаров вырос на 1,4%, в то время как их стоимость в долларовом эквиваленте увеличилась на 22,8%. В то же время, налоговая нагрузка на килограмм импортируемой продукции повысилась на 22,1%.

Наибольшие поступления в бюджет в июне традиционно обеспечили нефтепродукты, от импорта которых уплачено 17,9 млрд. грн. таможенных платежей. Второе место заняли легковые автомобили – 6,9 млрд грн. Еще 1,9 млрд. грн. бюджет получил от таможенного оформления природного газа и нефтяных газов.

В перечень товаров, обеспечивших наибольшие таможенные поступления, также вошли электрические телефонные аппараты - 1,2 млрд грн, продукция, содержащая табак, никотин и их заменители - 1,2 млрд грн, моторные транспортные средства - 1,1 млрд грн, машины для автоматической обработки информации - 813 млн грн, части и комплектующие и обмолота культур – 741 млн грн, а также тракторы, принесшие бюджету 740 млн грн.

Таким образом, июнь стал рекордным месяцем по объему таможенных поступлений с начала полномасштабной войны, а основной вклад в пополнение государственного бюджета обеспечил импорт энергоносителей, транспортных средств и высокотехнологичной продукции.

Напомним, что в июне Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель поступлений от таможни за весь период действия военного положения.

Автор:
Ольга Опенько