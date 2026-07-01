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Таможня обеспечила рекордные 78,1 млрд грн поступлений в июне

таможня
Таможня обеспечила рекордные 78,1 млрд грн поступлений в июне / Государственная таможенная служба Украины

В июне 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель поступлений от таможни за весь период действия военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Уровень выполнения плановых показателей по итогам месяца составил 100,1%.

По сравнению с июнем прошлого года объем таможенных платежей вырос на 21,2 млрд. грн., или на 37,3%. Таким образом таможня обеспечила существенный рост поступлений в государственный бюджет.

За первое полугодие 2026 года в бюджет уже направлено 420,1 млрд грн таможенных платежей.

Добавим, за январь-май 2026 года таможенные органы выявили 4 986 нарушений таможенных правил на общую сумму 2 млрд грн. Количество выявленных правонарушений выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко