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За 5 месяцев таможня выявила нарушений на 2 млрд грн

таможня
За 5 месяцев таможня выявила нарушений на 2 млрд грн / Государственная таможенная служба Украины

За январь-май 2026 таможенные органы выявили 4 986 нарушений таможенных правил на общую сумму 2 млрд грн. Количество выявленных правонарушений выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на таможенную службу.

В 2018 делах таможни временно изъяли предметы правонарушений на 255 млн грн.

В частности, было изъято:

  • промышленных товаров - на 188 млн грн;
  • продовольственных товаров - на 35 млн грн;
  • транспортных средств - более чем на 27 млн грн;
  • валюты - на 5 млн грн.

По 468 делам о нарушении таможенных правил, в частности, открытых в предыдущие периоды, таможне применили административные штрафы на 15 млн грн. В государственный бюджет взыскали 25 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

На рассмотрение в суд таможни передали 2771 дело о нарушении таможенных правил на сумму более 1,6 млрд грн.

По результатам судебного разбирательства, в частности по делам предыдущих периодов, наложено взысканий почти на 5,2 млрд грн. Речь идет о конфискации товаров и штрафах.

Рост количества выявленных нарушений таможенных правил важен для бюджета и бизнеса: для государства это дополнительные поступления и контроль за перемещением товаров, а для легального бизнеса вопрос равных условий конкуренции.

Заметим, за четыре месяца 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 3 845 нарушений таможенных правил на общую сумму более 1,6 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество выявленных правонарушений возросло на 17%.

Автор:
Татьяна Гойденко