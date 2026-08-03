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Цена нефти на 3 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Нефть
Цена нефти на 3 августа / Depositphotos

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4 доллара за баррель после того, как президент США Дональд Трамп воздержался от новой атаки на Иран, стремясь достичь скорого соглашения, которое бы остановило ядерные амбиции Тегерана и вновь открыло Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 3 августа.

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $83,44 -5,11%
WTI $79,77 -5,79%
Urals $84,56 --0.97%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 4,49 доллара, или на 5,11%, до 83,44 доллара, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 79,77 доллара за баррель, что на 4,90 доллара, или на 5,79% меньше, чем.

Стоимость обоих контрактов выросла более чем на 20% в прошлом месяце после возобновления боевых действий между США и Ираном, а также после того, как нападения на несколько танкеров вблизи Омана усилили беспокойство по поводу безопасности, сдерживающей отправителей от запада в Персидский залив для загрузки нефти.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, сигналом к снижению цен стало сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social, где он отметил, что Иран и страны Ближнего Востока пригласили время для финализации соглашения о «немедленном и полном» восстановлении судоходства и ликвидации ядерной угрозы.

В то же время, аналитики предостерегают от преждевременного оптимизма. По словам аналитика IG Тони Сикамора, рынок опасается повторения сценария, когда Иран будет медлить с переговорами и продолжать использовать контроль над проливом или атаковать базы США или танкеры.

Судовые данные свидетельствуют о замедлении движения в Ормузском проливе из-за сообщений о новых инцидентах. Британская служба морской торговли (UKMTO) зафиксировала еще три нападения на танкеры, начиная с субботы.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. Причиной тому стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе. Из-за мирового удорожания нефти, обмеления Дуная и пикового спроса со стороны аграриев оптовые и розничные котировки обновляют максимумы. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться потребителям в ближайшие недели.

Автор:
Татьяна Бессараб