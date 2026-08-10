Болгарский бизнес в Украине получил почти 25 млрд грн дохода: лидеры рынка и сферы деятельности

В Украине зарегистрировано 256 компаний с болгарскими бенефициарами, которые подали финансовую отчетность за 2025 год. Почти каждая шестая из них (46 бизнесов) имеет годовой доход более 100 млн. грн. В целом совокупный доход этих компаний составил 24,72 млрд грн, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Опендатабота.

Наибольший доход среди предприятий с болгарскими владельцами получил дистрибьютор строительной техники "Констракшн Машинери" - 4,43 млрд грн.

В пятерку лидеров по выручке также вошли:

"Грин Кул" (импорт и дистрибуция пищевой продукции) - 2,09 млрд грн;

"Элементум Энерджи Трейд" (энерготрейдер) - 1,85 млрд грн;

"Костопольский завод стеклоизделий" - 1,80 млрд грн;

"Днестровская ветроэлектростанция" - 1,56 млрд грн.

Самый стремительный рост дохода продемонстрировала компания "Аркус Украина", которая занимается производством военных транспортных средств: за год ее выручка выросла почти в 40 раз - с 11,6 млн грн до 462,6 млн грн. В то же время, наибольшее сокращение зафиксировала компания "Пирятинский деликатес", чей доход упал на 88% — с 3,98 млрд грн до 464,4 млн грн.

Где работают и чем занимаются болгарские компании

Почти половина компаний с владельцами из Болгарии сконцентрирована в Киеве - 123 бизнеса. В Одесской области работают 39 предприятий, в Николаевской области — 20, в Киевской области — 15, а в Харьковской области — 11. Зато в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской областях не зарегистрировано ни одной такой компании.

География компаний с владельцами из Болгарии/Опендатабот

Самые популярные сферы деятельности болгарского бизнеса в Украине:

Оптовая торговля - 53 компании (20,7%);

Поставка электроэнергии и газа - 42 компании (16,4%);

Операции с недвижимостью - 29 компаний (11,3%);

Турагентства - 11 компаний (4,3%);

Розничная торговля – 10 компаний (3,9%).

Сферы деятельности компаний с болгарскими владельцами/Опендатабот

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что венгерские компании заработали в Украине более 29 млрд грн в год. Лидером среди них стал "ОТП Банк" с результатом почти 12 млрд грн дохода.