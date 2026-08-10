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Экспорт фурами растет, но порты пустеют: что происходит с украинским зерном

Агрокомпании увеличили автоэкспорт на 11%
Агрокомпании увеличили автоэкспорт на 11% / Depositphotos

За первые шесть дней августа через автомобильные пункты пропуска из Украины было экспортировано 59,6 тыс. тонн агропродукции. Это на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом июля (53,6 тыс. тонн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Spike Brokers .

По данным экспертов, структура автоэкспорта остается концентрированной на переработке и грузах с более высокой добавленной стоимостью на тонну.

"В отличие от более слабого общего темпа аграрного экспорта, автомобильный канал начал август активнее, чем июль. Однако его абсолютная емкость остается недостаточной для компенсации сокращения крупнотоннажных зерновых потоков через морские порты", - отмечают в Spike Brokers.

Общие показатели

В целом за 1-6 августа Украина отгрузила 312,9 тыс. тонн агропродукции - это на 60,1% меньше, чем за первые шесть дней июля.

Экспорт пшеницы сократился до 93,2 тыс. тонн (против 294,9 тыс. тонн в июле), а кукурузы – до 33,5 тыс. тонн (против 293,7 тыс. тонн).

В то же время данные "Укрзализныци" за первые пять дней августа показывают резкое сокращение железнодорожного зернового потока в морские порты, в то время как сухопутные железнодорожные переходы и автомобильный экспорт работают относительно активнее.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.

Автор:
Татьяна Бессараб

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