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Порушень стало на 20% більше: що масово вилучають на українській митниці

митниця
Митники викрили порушників на 2,7 млрд грн / Державна митна служба України

Упродовж січня–липня 2026 року українські митні органи зафіксували 6 797 випадків порушення митних правил. Загальна вартість виявлених правопорушень перевищила 2,7 млрд грн. Кількість зафіксованих порушень зросла на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

Зокрема, у межах 2 803 справ митники тимчасово вилучили предмети правопорушень на загальну суму 443 млн грн.

Структура вилученого майна:

  • Промислові товари: 308 млн грн;
  • Продовольчі товари: 88 млн грн;
  • Транспортні засоби: понад 42 млн грн;
  • Валютні кошти: 5 млн грн.

Зафіксовано також прогрес у накладенні адміністративних стягнень. У 629 справах (зокрема розпочатих у попередні періоди) застосовано штрафів на суму 19 млн грн.

До Державного бюджету України фактично стягнуто 33 млн грн з урахуванням розглядів минулих періодів.

Крім того, митниці передали на розгляд суду 4 132 справи щодо порушення митних правил на суму майже 2 млрд грн. За підсумками судових розглядів (із урахуванням справ попередніх років) було накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів та штрафів на загальну суму 5,9 млрд грн.

Нагадаємо, у червні 2026 року державний бюджет отримав рекордні 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану та на 37,3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб

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