Молдова може передати Україні 20 локомотивів

Молдова готує пропозиції щодо можливості надання Україні 20 локомотивів. Крім того, країни працюють над додатковими маршрутами для українських вантажів через Молдову до румунського порту Констанца та відкриттям нового спільного пункту пропуску.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Домовленості обговорили під час зустрічі міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника з віцепрем’єр-міністром — міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею на Одещині.

Окремо сторони працюють над забезпеченням безперешкодного руху від Одеси до дунайського регіону. Для цього планують забезпечити вільний і безпечний транзит 7-кілометровою ділянкою дороги М-15 у районі Паланки.

Також Україна та Молдова готуються до відкриття нового спільного пункту пропуску.

У залізничному сполученні, крім можливого надання 20 локомотивів, сторони обговорюють конкурентну вартість перевезень та додаткові маршрути для українських вантажів через Молдову до порту Констанца.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення кількість російських атак на інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці" було знищено 400 локомотивів.