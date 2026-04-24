400 локомотивів та тисячі об'єктів: "Укрзалізниця" з початку війни зазнала значних втрат

Ворог уразив понад 400 локомотивів з початку повномасштабного вторгнення / Укрзалізниця

З початку повномасштабного вторгнення кількість російських атак на інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці" значно зросла. Лише минулого року зафіксовано майже 1,2 тисячі атак. Це більше, ніж було зафіковано у 2023 та 2024 роках разом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

За даними директора проєктного офісу АТ "Укрзалізниця" Костянтин Дода, усього за період вторгнення уражено понад 17,2 тисячі об’єктів інфраструктури та рухомого складу. З них 7,3 тисячі отримали пошкодження, а 9,9 тисячі об’єктів повністю знищені. Зокрема, уражено понад 400 локомотивів та понад 20 депо. На жаль, втрати є і серед персоналу: 40 співробітників загинули під час виконання службових обов’язків, 258 осіб отримали поранення.

Заходи захисту "Укрзалізниці

"Укрзалізниця" впроваджує комплекс заходів для протидії загрозам. Компанія будує централізований ситуаційний центр та отримала доступ до систем виявлення повітряних загроз.

"Наша ключова ціль зараз — це менше 90 секунд на те, щоб отримати від системи інформацію про знаходження загрози до моменту того, щоб зреагували наші диспетчери центральні", — зазначив Дода.

Серед інших механізмів захисту:

  • будівництво спеціальних інженерних споруд; 
  • встановлення засобів радіоелектронної боротьби; 
  • формування власних підрозділів активного захисту у співпраці з силами оборони; 
  • створення філії центру транспортного забезпечення для оперативних виїздів бригад відновлення.

Компанія також продовжує роботу над оновленням застарілого автопарку та підвищенням ефективності використання внутрішнього транспорту для забезпечення безперебійної логістики.

Нагадаємо, 23 квітня у Кривому Розі внаслідок ворожого удару пошкоджено залізничну інфраструктуру вокзалу. Люди не постраждали, оскільки заздалегідь були попереджені про небезпеку та перебували в укриттях.

Тетяна Ковальчук