Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,00

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд виділив 528 млн грн на захист енергетичних об’єктів "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" об’єднає шість залізниць
"Укрзалізниця" продовжує реалізацію програми фізичного захисту ключових енергетичних об’єктів інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, від яких залежить стабільність руху поїздів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Як повідомляється, уряд додатково спрямував 528,5 млн грн на розширення будівництва захисних споруд у межах так званої другої черги проєкту. Роботи спрямовані на посилення стійкості енергоживлення залізничної мережі в умовах регулярних атак.

Програма захисту стартувала у 2022 році, а у 2025-му було розпочато будівництво першої черги укріплень для тягових підстанцій. Значну частину цих об’єктів уже зведено, наразі триває перехід до наступного етапу.

У рамках проєкту задіяні будівельні та енергетичні бригади, які працюють по всій країні. Влада та профільні органи наголошують, що метою є максимально швидке зведення захисних споруд із урахуванням актуальних загроз.

Програма є частиною ширшого "Плану стійкості" Укрзалізниця, який передбачає захист критичної інфраструктури та формування резервів для оперативного відновлення її роботи.

Додамо, в Україні розпочали роботу перші команди з цивільних осіб, які спеціалізуються на знищенні ворожих безпілотників. Ці групи захищають стратегічну інфраструктуру — залізничні вузли і порти. 

Автор:
Тетяна Гойденко