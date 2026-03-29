- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Уряд виділив 528 млн грн на захист енергетичних об’єктів "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" продовжує реалізацію програми фізичного захисту ключових енергетичних об’єктів інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, від яких залежить стабільність руху поїздів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Як повідомляється, уряд додатково спрямував 528,5 млн грн на розширення будівництва захисних споруд у межах так званої другої черги проєкту. Роботи спрямовані на посилення стійкості енергоживлення залізничної мережі в умовах регулярних атак.
Програма захисту стартувала у 2022 році, а у 2025-му було розпочато будівництво першої черги укріплень для тягових підстанцій. Значну частину цих об’єктів уже зведено, наразі триває перехід до наступного етапу.
У рамках проєкту задіяні будівельні та енергетичні бригади, які працюють по всій країні. Влада та профільні органи наголошують, що метою є максимально швидке зведення захисних споруд із урахуванням актуальних загроз.
Програма є частиною ширшого "Плану стійкості" Укрзалізниця, який передбачає захист критичної інфраструктури та формування резервів для оперативного відновлення її роботи.
Додамо, в Україні розпочали роботу перші команди з цивільних осіб, які спеціалізуються на знищенні ворожих безпілотників. Ці групи захищають стратегічну інфраструктуру — залізничні вузли і порти.