Правительство выделило 528 млн грн в защиту энергетических объектов "Укрзализныци"

"Укрзализныця" продолжает реализацию программы физической защиты ключевых энергетических объектов инфраструктуры, в том числе тяговых подстанций, от которых зависит стабильность движения поездов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Как сообщается, правительство дополнительно направило 528,5 млн грн на расширение строительства защитных сооружений в рамках так называемой второй очереди проекта. Работы направлены на усиление устойчивости энергопитания железнодорожной сети в условиях регулярных атак.

Программа защиты стартовала в 2022 году, а в 2025 году было начато строительство первой очереди укреплений для тяговых подстанций. Значительная часть этих объектов уже построена, сейчас идет переход к следующему этапу.

В рамках проекта задействованы строительные и энергетические бригады, работающие по всей стране. Власти и профильные органы отмечают, что целью является максимально быстрое возведение защитных сооружений с учетом актуальных угроз.

Программа является частью более широкого "Плана устойчивости" Укрзализныця, предусматривающего защиту критической инфраструктуры и формирование резервов для оперативного восстановления ее работы.

Добавим, в Украине начали работу первые команды гражданских лиц, специализирующихся на уничтожении вражеских беспилотников. Эти группы защищают стратегическую инфраструктуру – железнодорожные узлы и порты.