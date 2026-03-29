Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделило 528 млн грн в защиту энергетических объектов "Укрзализныци"

"Укрзализныця" объединит шесть железных дорог
Правительство выделило 528 млн грн в защиту энергетических объектов "Укрзализныци"

"Укрзализныця" продолжает реализацию программы физической защиты ключевых энергетических объектов инфраструктуры, в том числе тяговых подстанций, от которых зависит стабильность движения поездов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Как сообщается, правительство дополнительно направило 528,5 млн грн на расширение строительства защитных сооружений в рамках так называемой второй очереди проекта. Работы направлены на усиление устойчивости энергопитания железнодорожной сети в условиях регулярных атак.

Программа защиты стартовала в 2022 году, а в 2025 году было начато строительство первой очереди укреплений для тяговых подстанций. Значительная часть этих объектов уже построена, сейчас идет переход к следующему этапу.

В рамках проекта задействованы строительные и энергетические бригады, работающие по всей стране. Власти и профильные органы отмечают, что целью является максимально быстрое возведение защитных сооружений с учетом актуальных угроз.

Программа является частью более широкого "Плана устойчивости" Укрзализныця, предусматривающего защиту критической инфраструктуры и формирование резервов для оперативного восстановления ее работы.

Добавим, в Украине начали работу первые команды гражданских лиц, специализирующихся на уничтожении вражеских беспилотников. Эти группы защищают стратегическую инфраструктуру – железнодорожные узлы и порты.

Автор:
Татьяна Гойденко